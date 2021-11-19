Нижня палата Конгресу США затвердила план видатків Байдена на $1,75 трлн

Палата представників Конгресу США у п'ятницю, 19 листопада, проголосувала за пакет соціальних і кліматичних видатків, запропонований президентом Джо Байденом і відомий під назвою Build Back Better ("Відбудуємо краще, ніж було").
Як повідомляє NPR, "за" проголосували 220 конгресменів, "проти" - 213.
Байден спочатку пропонував витратити 3,5 трлн доларів, проте суму було скорочено до 1,75 трлн доларів після переговорів із сенаторами-центристами.
План видатків, зокрема, включає:
- 555 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату, в основному за рахунок податкових пільг для підприємств, що використовують відновлювані джерела енергії та джерела енергії з низьким рівнем викидів
- 400 млрд доларів на безкоштовну дошкільну освіту для всіх дітей у три-чотири роки.
- 165 млрд доларів на зниження страхових внесків за медичне обслуговування для дев'яти мільйонів американців, які підпадають під закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare
- 150 млрд доларів на будівництво мільйона одиниць доступного житла.
Байден переконаний, що план видатків не збільшить дефіцит бюджету. У ньому прописані заходи, які, за задумом адміністрації, збільшать доходи бюджету на 2 трлн доларів.
Планується ввести мінімальний податок у розмірі 15% від заявленого прибутку для великих компаній, додатковий 5%-ий податок на доходи вище 10 млн доларів на рік та ще 3%-ий податок на доходи вище 25 млн доларів. Також у США хочуть посилити контроль над великими платниками податків, щоб скоротити втрати бюджету від різних способів уникнення сплати податків.
План Байдена ще має бути затверджений в Сенаті.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Конгрес обома палатами підтримав законопроект, що передбачає вкладення близько 1,2 трлн доларів у розвиток інфраструктури країни
Ппопередні трильйонні вливання США та інших великих держав у економіку для боротьби з коронавірусом розігнали інфляцію по всьому світу, яка знаходиться тепер на багаторічних рівнях.