Нижня палата Конгресу США затвердила план видатків Байдена на $1,75 трлн

Гроші підуть на соціальні потреби і боротьбу зі зміною клімату.

Палата представників Конгресу США у п'ятницю, 19 листопада, проголосувала за пакет соціальних і кліматичних видатків, запропонований президентом Джо Байденом і відомий під назвою Build Back Better ("Відбудуємо краще, ніж було").

Як повідомляє NPR, "за" проголосували 220 конгресменів, "проти" - 213.

Байден спочатку пропонував витратити 3,5 трлн доларів, проте суму було скорочено до 1,75 трлн доларів після переговорів із сенаторами-центристами.

План видатків, зокрема, включає:

555 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату, в основному за рахунок податкових пільг для підприємств, що використовують відновлювані джерела енергії та джерела енергії з низьким рівнем викидів

400 млрд доларів на безкоштовну дошкільну освіту для всіх дітей у три-чотири роки.

165 млрд доларів на зниження страхових внесків за медичне обслуговування для дев'яти мільйонів американців, які підпадають під закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare

150 млрд доларів на будівництво мільйона одиниць доступного житла.

Байден переконаний, що план видатків не збільшить дефіцит бюджету. У ньому прописані заходи, які, за задумом адміністрації, збільшать доходи бюджету на 2 трлн доларів.

Планується ввести мінімальний податок у розмірі 15% від заявленого прибутку для великих компаній, додатковий 5%-ий податок на доходи вище 10 млн доларів на рік та ще 3%-ий податок на доходи вище 25 млн доларів. Також у США хочуть посилити контроль над великими платниками податків, щоб скоротити втрати бюджету від різних способів уникнення сплати податків.

План Байдена ще має бути затверджений в Сенаті.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Конгрес обома палатами підтримав законопроект, що передбачає вкладення близько 1,2 трлн доларів у розвиток інфраструктури країни

Ппопередні трильйонні вливання США та інших великих держав у економіку для боротьби з коронавірусом розігнали інфляцію по всьому світу, яка знаходиться тепер на багаторічних рівнях.