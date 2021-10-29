Байден оприлюднив історичний план видатків на $1,75 трлн

Президент США Джо Байден у четвер, 28 жовтня, оприлюднив план видатків у розмірі 1,75 трлн доларів, назвавши його історичними інвестиціями у майбутнє країни. Ці гроші включають вкладення в інфраструктуру, захист клімату та соціальні витрати, повідомляє BBC.

Оприлюднений Байденом план має схвалити Конгрес. Він став результатом тривалих переговорів між лівим і центристським крилом Демократичної партії.

"Ніхто не отримав всього, що хотів, включаючи мене", - сказав президент, представляючи план видатків.

Байден розраховує, що план отримає схвалення в обох палатах Конгресу США. Спочатку він пропонував витратити 3,5 трлн доларів, проте суму було скорочено після переговорів із сенаторами-центристами.

План видатків, зокрема, включає:

555 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату, в основному за рахунок податкових пільг для підприємств, що використовують відновлювані джерела енергії та джерела енергії з низьким рівнем викидів

400 млрд доларів на безкоштовну дошкільну освіту для всіх дітей у три-чотири роки.

165 млрд доларів на зниження страхових внесків за медичне обслуговування для дев'яти мільйонів американців, які підпадають під закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Obamacare

150 млрд доларів на будівництво мільйона одиниць доступного житла.

Водночас там не знайшлося місця для раніше обіцяного оплачуваної декретної відпустки. План зі зниження цін на рецептурні ліки також було скорочено.

Байден запевнив, що план видатків не збільшить дефіцит бюджету. У ньому прописані заходи, які, за задумом адміністрації, збільшать доходи бюджету на 2 трлн доларів.

Планується ввести мінімальний податок у розмірі 15% від заявленого прибутку для великих компаній, додатковий 5%-ий податок на доходи вище 10 млн доларів на рік та ще 3%-ий податок на доходи вище 25 млн доларів. Також у США хочуть посилити контроль над великими платниками податків, щоб скоротити втрати бюджету від різних способів уникнення сплати податків.

Нагадаємо, що попередні трильйонні вливання США та інших великих держав у економіку для боротьби з коронавірусом розігнали інфляцію по всьому світу, яка знаходиться тепер на багаторічних рівнях.