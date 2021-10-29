США закликали зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

"Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту".

Сполучені Штати Америки, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу "Зусилля США у сфері безпеки й оборони в регіоні Чорного моря", проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень.

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати, – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальної оборонної допомоги", - сказала Купер, слова якої цитує "Укрінформ".

Представниця Пентагону нагадала про передачу Україні, а також Грузії новітніх протитанкових систем "Джавелін", що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

"Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту", - зауважила Купер. Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і "ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту".

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

Як повідомляли, у жовтні в Україну зі США доставлено міжнародну безпекову допомогу на 60 млн доларів в рамках домовленостей, досягнутих під час візиту Президента Володимира Зеленського до США у вересні цього року. Допомога надана додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.