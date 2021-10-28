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Болгарія заявила, що газ із Азербайджану вчетверо дешевший за російський

Наразі Болгарія імпортує з Азербайджану лише 350 млн кубів газу з узгодженого 1 млрд кубів на рік.

Болгарія заявила, що газ із Азербайджану вчетверо дешевший за російський
Фото: Міністерство енергетики України

Ціна на азербайджанський природний газ, що постачається до Болгарії, вчетверо нижча за вартість російського.

Про це заявив голова Комісії з енерго- та водного регулювання (КЕВР) Болгарії Іван Іванов, повідомляє російський Интерфакс.

На відкритому засіданні щодо цін на природний газ на листопад Іванов повідомив, що Болгарія імпортує з Азербайджану лише 350 млн кубометрів газу з узгодженого 1 млрд кубометрів на рік.

Голова компанії Bulgargaz Микола Павлов, у свою чергу, заявив, що Болгарія не може вільно обирати, звідки і коли імпортувати азербайджанський газ. За його словами, через незавершеність будівництва інтерконектора Болгарія-Греція (IGB), Bulgargaz імпортує газ альтернативним маршрутом, узгодженим із Азербайджаном.

Павлов також зазначив, що "всі цінові переваги азербайджанського газу та газу від інших постачальників - на користь споживачів".

Раніше заступник віце-президента SOCAR (державна нафтокомпанія Азербайджану) з маркетингу та інвестицій Віталій Беглярбеков заявив, що Болгарія у липні 2022 року зможе отримати азербайджанський газ за допомогою IGB.

Болгарія у рамках Стадії-2 розробки родовища Шах-Деніз зарезервувала 1 млрд кубометрів на рік на підставі 25-річного контракту між Bulgargas і SOCAR. Зараз азербайджанський газ до Болгарії надходить лінією потужністю 3,68 млрд кубометрів на рік на прикордонному пункті Кула-Сідірокастро з Грецією.

Постачання азербайджанського газу газопроводом TAP споживачам в Італії, Греції та Болгарії почалося 31 грудня 2020 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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