У Парижі залізничний вокзал евакуювали через загрозу вибуху

Французька поліція евакуювала Північний вокзал Парижа через можливу загрозу вибуху. Рух поїздів із терміналу було припинено, повідомляє видання ETN.
Сотні людей були змушені чекати біля залізничного вокзалу Gare du Nord в центрі Парижа сьогодні після того, як поліція оголосила про евакуацію, поки вибухотехніки обстежували підозрілий багаж, що залишився без догляду.
Північний вокзал, офіційно відомий як Paris-Nord - один з шести великих терміналів магістрального залізничного сполучення у Парижі. Станція, яка є однією з найбільших у Парижі, зокрема приймає поїзд Eurostar з Лондона та обслуговує аеропорт Шарля де Голля.
На фотографіях і кадрах, зроблених за межами вокзалу, видно, як натовп людей чекає на вулиці, поки правоохоронці знімуть обмеження.
Нагадаємо, 22 вересня у федеральній землі Баварія на півдні Німеччини невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса.