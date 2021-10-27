Журналістів Гордона та Бацман не пустили в Грузію до Саакашвілі

Вони їхали відвідати його у в'язниці та, можливо, записати з ним інтерв'ю.

Відомих українських журналістів Дмитра Гордона та Алєсю Бацман не пустили в Грузію, де вони збиралися відвідати Михайла Саакашвілі в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

"Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне та боягузливе рішення грузинської влади через наш захист та підтримку Михайла Саакашвілі", - написала Бацман у фейсбуці.

Журналістка розповіла, що вони планували відвідати Саакашвілі в тюрмі та, можливо, записати з ним інтерв'ю. Про це, зазначила Бацман, Міністерство закордонних справ говорило з відповідними органами Грузії.

"Чого ти боїшся, що ти приховуєш, грузинська влада, якщо так нас боїшся, раз так боїшся гласності та світла?", - додала Бацман.

Гордон назвав подію "міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади" і повідомив, що зараз вилітає до Києва тим самим літаком, на якому прилетів до Тбілісі.

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, Саакашвілі відвідає уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсман планує перевірити дотримання прав, умови утримання та якість надання медичної допомоги Саакашвілі, який є громадянином України.

Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії". Саакашвілі вважає себе політичним ув'язненим і на знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

Із Грузії надходять суперечливі відомості про його стан. Адвокати Сааашвілі 25 жовтня заявили, що йому потрібен реаніматолог, тоді як грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі назвав колишнього президента шахраєм, який приїхав до Грузії "через свою безрозсудність і короткий розум" і тепер довго сидітиме у в'язниці.

Україна поки що не просила Грузію екстрадувати Саакашвілі.