Радник Байдена пояснив позицію США щодо добудови "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи. Але оскільки адміністрація США не має змоги завадити його добудові, то тепер її зусилля спрямовані на зменшення негативних наслідків від запуску газопроводу.

Про це заявив старший радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштайн, передає Голос Америки.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила із усвідомлення, що трубопровід завершено - майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили би результат і можливо лише відстрочили б його. Тож з огляду не реалії, усвідомлюючи їх, формувалась угода із Німеччиною, яка би дозволила нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може становити "Північний потік-2"", - заявив Хохштайн.

Високопосадовець також наголосив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Радник Байдена заявив, що світ перебуває на порозі переходу до чистішої енергетики, та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль у поставках енергоресурсів до Європи. На думку посадовця, фактором цього стануть інвестиції до України, окреслені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.

Коментуючи роль Росії в енергетичній кризі у Європі, Хохштайн відзначив, що серед причин ситуації і високий попит у Китаї, але саме Росія має можливість допомогти Європі вийти з кризи. Він заявив, що Росії варто збільшити продаж вже тепер, а не чекати, коли влада ЄС і Німеччини дасть остаточний дозвіл на запуск "Північного потоку - 2".

"Якщо Росія має газ для поставок по "Північному потоку - 2", це означає, що вони мають газ для поставок через газотранспортну систему України або інші газопроводи, тому вони мають це зробити", - додав він.

Європа імпортує 90% споживаного нею газу, переважно з Росії, і ціни на пальне зросли у п’ять разів порівняно з початком року.

Російський державний концерн "Газпром" продовжує постачати газ європейським споживачам за довгостроковими контрактами, але не збільшує постачання на спотовому ринку навіть в умовах різкого зростання цін.

Раніше радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Європа може піддатися газовому шантажу Росії та дозволити запуск "Північного потоку-2" без сертифікації оператора магістралі.