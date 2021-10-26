В Албанії майже 400 людей отруїлися питною водою

За попередніми даними, причиною отруєння стало потрапляння стічних вод в резервуари з питною водою.

В Албанії в місті Круя, розташованого недалеко від Тирани, майже 400 осіб отруїлися питною водою.

Про це повідомляєAlbanian Daily News.

За попередніми даними, причиною отруєння стало потрапляння стічних вод в резервуари з питною рідиною.

Майже всі отруїлися жителі міста були направлені в лікарні Албанії. Для постраждалих забезпечено лікування і відповідні медикаменти, всі вони перебувають під наглядом лікарів.

Про випадки зі значними проблемами для здоров'я людей не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні в Оренбурзькій області Росії 64 людини отруїлися сурогатним алкоголем