Кількість померлих від отруєнням сурогатним алкоголем у Росії зросла до 32

Кількість постраждалих від отруєння сурогатним алкоголем в Оренбурзькій області Росії зросла до 64 осіб.

Про це повідомила пресслужба губернатора області у своєму Telegram-каналі.

З них 32 людини померли, ще 25 перебувають на лікуванні в стаціонарах.

Також минулої доби виявили місце нелегального продажу сурогатної продукції.

Місцевих жителів просять утриматися від вживання будь-яких алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше мова йшла про 10 померлих, вік яких становив від 36 до 73 років. У деяких випадках смерть настала внаслідок уживання навіть невеликої дози алкоголю.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки і які спричинили смерть кількох людей.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) влітку оприлюднила дані дослідження, згідно з якими в Росії люди споживають в середньому 11,2 літра чистого алкоголю на душу населення на рік, і майже кожна десята доросла людина має проблему залежності.