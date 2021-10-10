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У Польщі зафіксували понад 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Затримали 6 осіб – усі були громадянами Іраку.

Польські прикордонники зафіксували 739 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Про це повідомили у Прикордонній службі країни.

Затримали 6 осіб – усі були громадянами Іраку.

Цей показник є одним з найвищих за увесь час.

“Решті спроб вдалося запобігти. Крім того, 15 осіб були заарештовані за сприяння: 14 іноземців, зокрема 5 громадян Грузії та один поляк”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, всього з початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці. Затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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