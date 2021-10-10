У Польщі зафіксували понад 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Польські прикордонники зафіксували 739 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Про це повідомили у Прикордонній службі країни.

Затримали 6 осіб – усі були громадянами Іраку.

Цей показник є одним з найвищих за увесь час.

“Решті спроб вдалося запобігти. Крім того, 15 осіб були заарештовані за сприяння: 14 іноземців, зокрема 5 громадян Грузії та один поляк”, – йдеться у повідомленні.

739 prób nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱odnotowali wczoraj tj.09.10 funkcjonariusze SG.Zatrzymano 6 nielegalnych imigrantów to ob.Iraku.Pozostałym próbom zapobieżono.Dodatkowo za pomocnictwo zatrzymano 15 os.: 14 cudzoziemców- w tym aż 5 ob. Gruzji i 1 ob. Polski. pic.twitter.com/h3MuhUDTU9 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 10, 2021

Нагадаємо, всього з початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці. Затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.