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Помер перший президент Ірану Абольхасан Банісадр

Чоловік помер від тривалої хвороби.

У Парижі помер перший президент Ірану Абольхасан Банісадр.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на ЗМІ.

“Після тривалої хвороби Абольхасан Банісадр помер в суботу в лікарні Сальпетрієр”, – інформує джерело в оточенні колишнього президента.

Фото: ЕРА/UPG

Банісадр народився в 1933 році в родині аятоли Саєда Насролли Банісадра. Він був випускником юридичного факультету Тегеранського університету. У 1960-ті роки двічі сидів у в'язниці за антиурядові виступи, втік до Франції.

Протягом 17 років Банісадр навчався і викладав в Сорбонні. У лютому 1979 року він повернувся в Іран, і в 1980 році став першим демократично обраним президентом.

Однак у 1981 році Меджліс, однопалатний парламент, виніс Банісадру імпічмент “за діяльність, що направлена проти ісламського духовенства”. Після цього він втік з країни до Франції.

Нагадаємо, у Франції 3 жовтня пішов із життя бізнесмен Бернар Тапі. Він помер на 79-му році життя від раку.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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