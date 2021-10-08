В мечеті на півночі Афганістана внаслідок вибуху загинули і постраждали понад 100 людей

Відповідальність за теракт у Кундузі поки що ніхто не визнав.

Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 8 жовтня, в шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану стався вибух. За попередніми даними, його жертвами стали понад 100 осіб, які отримали поранення або загинули.

Про це повідомляється у твіттері місії ООН зі сприяння безпеці в Афганістані.

The UN family in #Afghanistan is deeply concerned by reports of very high casualties in an attack today in Sayyidabad Shia Mosque, #Khanabad, #Kunduz. Initial information indicates more than 100 people killed and injured in a suicide blast inside the mosque. 1/2 — UNAMA News (@UNAMAnews) October 8, 2021

"Сьогоднішня подія є частиною тривожного тренду - це третій смертельний напад цього тижня, очевидно націлений проти релігійних організацій. "Ісламська держава" ("Вілаят Хорасан") взяла на себе відповідальність за інцидент біля мечеті Кабула в неділю. Відповідальність за напад на медресе в Хості у середу не взяв ніхто", - йдеться в заяві організації.

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" відносяться до сунітської гілки ісламу.

Reuters з посиланням на джерело в "Талібані" заявив, що внаслідок вибуху в Кундузі, який скоїв терорист-смертник, загинули щонайменше 28 людей, поранено десятки.

Теракт стався під час п'ятничної молитви.