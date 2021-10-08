Google відмовився монетизувати відео, які заперечують зміну клімату

Фейки про глобальне потепління більше не приноситимуть грошей.

Американська корпорація Google заявила, що не буде монетизувати відео на Youtube з інформацією, яка суперечить загальноприйнятій науковій думці про зміну клімату, а також заборонить рекламу таких фейків в своїй рекламній мережі.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Йдеться про контент, який "заперечує внесок людства в глобальне потепління або трактує теорію про зміну клімату як обман або шахрайство".

Дотримання нової політики контролюватиметься поєднанням автоматизованих інструментів та перевірками модераторів.

"При оцінці контенту ми уважно вивчатимемо контекст, в якому робляться заяви, відокремлюючи контент, який подає помилкове твердження як факт, від контенту, який повідомляє або обговорює це твердження", - йдеться на сайті Google.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Міжурядова група експертів з питань змін клімату заявила, що саме людська діяльність призвела до глобального потепління, а зміни клімату є безпрецедентними, причому деякі з них - незворотними для багатьої прийдешніх поколінь.

Вчені попередили, що єдиний спосіб обмежити зміну клімату - негайно на глобальному рівні скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.