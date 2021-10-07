Туреччина однією з останніх ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

Парламент Туреччини у середу, 6 жовтня, ратифікував Паризьку кліматичну угоду, а у четвер закон було опубліковано в турецькому віснику Resmi Gazete, після чого він офіційно набув чинності.

Про це повідомляє Anadolu.

Туреччина, яка входить до числа світових лідерів за викидами вуглекислого газу, підписала Паризьку угоду на 21-й сесії Конференції сторін рамкової угоди ООН про зміну клімату 12 грудня 2015 року.

Один з важливих пунктів угоди - намір утримати підвищення глобальної середньої температури на рівні нижче 2 градусів за Цельсієм порівняно з доіндустріальним показниками і прагнути до того, щоб вона не піднялася вище 1,5 градуса.

Відповідно до нового закону, Туреччина зобов'язалася знизити до 2030 року обсяг викидів в атмосферу на 21%.

Туреччина була останнім значним забруднювачем атмосфери, що досі не ратифікували угоду, не рахуючи Ірану. Також її не ратифікували Ерітрея, Ірак, Йемен та Лівія.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ратифікувала Паризьку кліматичну угоду ще в липні 2016 року.

Документ, який схвалили 195 держав, замінить Кіотський протокол з 2020 року і передбачає виділення інвестицій для збереження навколишнього середовища, щоб обмежити зростання середньої температури на рівні щонайбільше 1,5-2 градуси за Цельсієм до 2100 року порівняно з доіндустріальними показниками.

Мета угоди - якомога швидше перейти від нарощування до скорочення викидів парникових газів і досягти балансу між джерелами і поглиначами газів у другій половині 21 століття. Усі без винятку країни повинні розробити свої національні цілі зниження викидів, технологічного переозброєння та адаптації до кліматичних змін.