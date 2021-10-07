У Білорусі заарештували 136 осіб "за цинічні коментарі" про смерть співробітника КДБ

Слідчий комітет і заявив, що затримані нібито намагалися "хайпувати" на смерті силовика під час перестрілки із програмістом.

У Білорусі 136 осіб заарештовані за коментарії у соціальних мережах про загибель співробітника КДБ та програміста Андрія Зельцера.

Про це повідомляється в Telegtam-каналі Слідчого комітету Білорусі.

"У мережі стали з'являтися коментарі та відеоролики, які відрізнялися своїм цинізмом. Незважаючи на неодноразові попередження представників правоохоронних органів про дачу жорсткої і принципової правової оцінки по кожному такому факту, деяких «коментаторів» це не зупинило, і вони, покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили свою цькування, образи і приниження в мережі Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі Слідчий комітет розслідує кримінальну справу, порушену за ст.130 (умисні дії, спрямовані на збудження іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності) і ст. 369 (образа представника влади і його близьких у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, вчинене в інформації, розміщеної в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

"Підозрюваними у кримінальній справі є 136, так званих, «анонімних коментаторів». До них застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Проводяться слідчі дії, спрямовані в тому числі на встановлення всіх фактів протиправної діяльності кожного фігуранта для дачі остаточної правової оцінки їх дій і пред'явлення звинувачення", - повідомили в СК.

Нагадаємо, 28 вересня у Мінську співробітники КДБ Білорусі застрелили програміста компанії EPAM Андрія Зельцера після того, як він нібито смертельно поранив їхнього співробітника. Загиблий силовик разом із іншими співробітниками КДБ намагалися зламати двері в квартиру Зельцера під час відпрацювання адреси, за якою "могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності". Андрій Зельцер був одружений, мав сина.

За версією білоруської влади, Зельцер застрелив співробітника КДБ Дмитра Федосюка, після чого був убитий вогнем у відповідь. Противники цієї версії вважають, що Федосюка могли застрелити його напарники помилково.

Станом на 4 жовтня білоруські силовики затримали понад 110 людей, що залишали образливі коментарі в інтернеті з приводу загибелі співробітника КДБ. Як повідомляє білоруська правозахисна організація “Вясна”, з 29 вересня по 1 жовтня в різних містах Білорусі пройшли масові затримання людей. Кількість затриманих постійно уточнюється.