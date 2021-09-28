У Мінську чоловік застрелив одного з силовиків, які прийшли до нього з обшуком

Мешканець Мінська застрелив з мисливської рушниці одного з працівників білоруського КДБ, які прийшли до нього додому з обшуком.

Про це повідомляє Euroradio.

За попередньою інформацією, мешканець квартири - працівник IT-компанії EPAM Systems на ім’я Андрій З. Силовики вбили чоловіка вогнем у відповідь.

Комітет держбезпеки БІлорусі повідомив, що силовики проводили спеціальні заходи з відпрацювання адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності.

Слідчий комітет Білорусі за фактом смерті силовика порушив кримінальну справу за ч.2 ст.139 (вбивство особи у зв'язку із здійсненням нею службової діяльності).

Нагадаємо, у липні у білоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка. У помешканні чоловіка, який має посвідку на проживання в Білорусі, провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції.