У МЗС назвали "безпідставними інсинуаціями" звинувачення Лукашенка на адресу України

"Він просторікує про примарні американські бази, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь у суцільну військову базу Росії".

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Олександра Лукашенка, який звинуватив Україну у відкритті "нового фронту" проти Білорусі.

Як зазначив у коментарі речник МЗС Олег Ніколенко в Україні "вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій" з боку Олександра Лукашенка.

"Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", - зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і "дружнього нам білоруського народу". В українському МЗС вважають, що у Мінську насправді варто замислитися над тим, як "зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії"

Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу, запевнили в українському МЗС.

Водночас, зазначив Ніколенко, Україна "усіма силами і засобами далі захищатиме свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції".

"Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі", - резюмував речник МЗС України.

Нагадаємо, під час наради з силовиками, коментуючи "проблеми з обороною" Білорусі, Олександр Лукашенко заявив, що в Україні створюються навчально-тренувальні табори, діяльність яких спрямована проти Білорусі.

Лукашенко звинуватив Україну у стягуванні на свою територію військ НАТО і створенні військових баз Сполучених Штатів на території країни. Він заявив, що вже домовився з президентом РФ Володимиром Путіним вжити щодо України "якісь дії" у відповідь.