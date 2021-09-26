Засновника Білоруського дому Віталія Шишова поховали на 55 день після вбивства

Його тіло лише сьогодні видали для поховання.

Сьогодні відбулися похорони глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у парку Києва.

Про це йдеться у повідомленні організації в мережі Telegram.

"Сьогодні, 26 вересня 2021 року на 55 день після вбивства, відбулися похорони глави БДУ Віталія Шишова. Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у організації, його тіло лише сьогодні видали для поховання.

"Чекаємо докладного звіту перед громадськістю після такої тривалої експертизи", - мовиться у повідомленні.

Шишов – один із засновників Білоруського дому в Україні. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння владі в Білорусі.

Білоруський активіст Віталій Шишов зник в Києві вранці 2 серпня. Наступного дня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

Національна поліція розглядає дві версії смерті Шишова – самогубство і вбивство, замасковане під самогубство.

Лукашенко заявляв, що Білорусь нібито не причетна до смерті Шишова.