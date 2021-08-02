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У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталий Шишов (оновлено)

Сьогодні вранці Шишов вийшов на пробіжку в один з лісових масивів і не повернувся.

У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталий Шишов (оновлено)
Віталій Шишов
Фото: t.me/beldomua

Уранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов.

Повідомлення про це з'явилося в офіційному Telegram-каналі БДУ.

За даними організації, чоловік вийшов на пробіжку в один з лісових масивів вранці 2 серпня і не повернувся. Він також перестав відповідати на телефонні дзвінки.

"З його номера було зроблено кілька "глухарів", але зараз зв'язатися з ним не вдається", - йдеться в повідомленні.

Члени організації намагалися знайти лідера самостійно, однак його пошуки не увінчалися успіхом. Зараз до пошуків підключилися кінологи.

Припущень, що стало причиною зникнення Шишова, його соратники наразі не висували.

Оновлення. У поліції Києва повідомили, що сьогодні до правоохоронців звернулася місцева мешканка та розповіла, що її співмешканець не виходить на зв'язок. На пошуки чоловіка оперативний черговий зорієнтував усі чергові наряди столичної поліції.

"Попередньо поліцейські встановили, що громадянин іноземної держави, 1995 року народження, зранку вийшов на пробіжку і не повернувся. Коли чоловік перестав виходити на зв'язок, його співмешканка звернулась на 102", - йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована у Святошинському управлінні поліції. На даний час пошуки тривають.

27 липня представник ініціативи колишніх білоруських силовиків BYPOL Ігор Макар повідомляв, що Комітет державної безпеки Білорусі приступив до масштабної операції із затримання найвпливовіших прихильників опозиції за кордоном. Вона отримала назву "Трест". За даними активіста, в ній також беруть участь співробітники білоруських посольств і консульств.

Раніше білоруські силовики вивезли з Росії багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна. Його було заарештовано у зв’язку з участю в протестах за запитом Мінська близько пів року тому, а 22 липня Кудін раптово зник з ізолятора в Зеленограді. Пізніше його знайшли в мінському СІЗО.

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