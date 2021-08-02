Білоруський журналіст отримав півтора року колонії за "образу Лукашенка"

У Білорусі оголосили вирок кореспонденту порталу"Першы Рэгіён" Сергію Гордієвичу, якого звинуватили в публічній образі Олександра Лукашенка, співробітників міліції і наклепі.

Свою вину журналіст не визнав, повідомляє "Настоящее время".

"Суддя Геннадій Кудласевич визнав Сергія Гордієвича винним за всіма статтями і за сукупністю призначив півтора року позбавлення волі в колонії загального режиму. Під варту обвинуваченого взяли в залі суду. Захист має намір оскаржити вирок", - сказано в повідомленні.

50-річного Гордієвича звинувачують в образі Александра Лукашенка та двох міліціонерів у чаті Телеграм-каналу "Реальный Дрогичин". До терміну йому зарахували декілька днів затримання і термін домашнього арешту.

Крім того, від Гордієвича вимагають сплатити компенсацію по 2 тисячі білоруських рублів за "моральну шкоду", завдану двом міліціонерам.

Журналіста затримали 22 грудня 2020 року на шляху з його міста Дрогичин до Бреста і тримали під арештом 72 години, у квартирі провели обшук. Після того Гордієвич відбув кілька місяців домашнього арешту, у травні запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд.

Нагадаємо, 26 липня у Білорусі після 10-денного арешту випустили журналістів "Радіо Свобода" Інессу Студинську і Олега Грузділовича, а також Ігоря Ільяша з "Белсату". Останньому інкримінують ч.1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі – організацію чи підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них.

Ільяша затримали після масових обшуків у журналістів 16 липня.