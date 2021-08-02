Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl

Сімох громадян України затримали польські правоохоронці на нелегальній сигаретній фабриці.

Про це повідомляє Радіо Польща з посиланням на польських прикордонників.

Під час рейду також було затримано дев'ятьох польських громадян. Вилучено понад 1,6 млн нелегальних сигарет та понад 13 тонн готового тютюну.

За інформацією слідчих, група, яка займалася виготовленням незаконних цигарок, діяла від серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах. Членів групи підозрюють також у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема, до Німеччини та Великої Британії.

Незаконна фабрика знаходилася на території одного із маєтків на терені Новодворів.

Правоохоронні органи виявили там два великі виробничі цехи з фрезою та складами, розділені на декілька приміщень, з картонними коробками із цигарками та тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній та багато матеріалів для виробництва.

Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl

Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl

Фото: nadwislanski.strazgraniczna.pl

Нагадаємо, що це не перший такий випадок. Менш ніж рік тому польська поліція знайшла сигаретну фабрику у Великопольському воєводстві, де працювали щонайменше 12 українців.