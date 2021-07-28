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Глава МЗС про річницю Люблінського трикутника: Україна, Польща та Литва ніколи не повернуться до російської сфери впливу

Країни альянсу будуть готові розглянути приєднання Білорусі після того, як ця держава стане на демократичний шлях. 

Глава МЗС про річницю Люблінського трикутника: Україна, Польща та Литва ніколи не повернуться до російської сфери впливу
Люблінський трикутник
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Люблінський трикутник є частиною стратегію України щодо створення "поясу безпеки" між Балтійським і Чорним морем. Про це в річницю альянсу України, Польщі та Литви на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Це один із регіональних альянсів, які зміцнюють нашу безпеку та наближають Україну до вступу до НАТО", – зазначив міністр.

На його погляд, Люблінський трикутник діє і змінює безпеку в регіоні. 

"Ми підписали чотири важливі документи – Люблінська декларація, Дорожня карта співробітництва, Спільний план з протидії дезінформації і Декларацію про спільну європейську спадщину та цінності", – додав він.

Кулеба підкреслив, що Україна, Польща та Литва ніколи не повернуться до російської сфери впливу, але для Білорусі трикутник є реальною альтернативою на майбутнє. Країни альянсу будуть готові розглянути приєднання Білорусі після того, як ця держава стане на демократичний шлях. 

Міністр перерахував 10 пріорітетів трикутника, серед них – створення спільної бригади, боротьба з дезінформацією та протидія реалізації "Північному потоку-2".

Нагадаємо, що 28 липня 2020 Україна, Польща та Литва створили новий формат взаємодії - "Люблінський трикутник". У межах взаємодії відбулося декілька заходів, зокрема – візит депутатів Польщі і Литви в зону російської агресії на Сході України. 

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