Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити

Проте до того, як спланувати свою подорож, перед більшістю туристів, які прибувають до Іспанії, постає два важливих питання – куди поїхати та що подивитися? Відповісти на них справді непросто. Навіть якщо вирішили обмежити свій вибір тільки материковою частиною Іспанії – ця країна може багато чого запропонувати вам.

Іспанія відкрила свої кордони для туристів з України . Для охочих поніжитися на пляжах королівства правила прості: надати негативний результат тесту на СOVID-19 , зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту, або довідку про повну вакцинацію. На території країни немає жодних обмежень, які створили б суттєвий дискомфорт для подорожніх. Головне, не забувати одягати маску в приміщенні або в громадському транспорті та зберігати дистанцію у півтора метра.

Фото: EPA/UPG

Що може почекати

Деякі варіанти варто виключити відразу. Відправлятися у тур по історичних пам'ятках півдня Іберійського півострова, скоріш за все, – не найкраща ідея у серпні. Якщо ви не вакцинувалися від теплового удару – краще спланувати поїздку до Севільї навесні або восени. Те саме стосується відвідин інших перлин південного регіону Іспанії Андалусії – батьківщини Пікассо Малаги, Альгамбри в Гранаді та Мескіти в Кордобі.

Фото: надано автором Кордоба

Обов'язково включіть їх у свій список місць, де варто побувати в майбутньому. Андалусія з її колоритною сумішшю культур (ісламською архітектурою, старовинними єврейськими кварталами), білими будиночками, прикрашеними квітами, та фонтанчиками у внутрішніх двориках ніби спеціально створена для того, щоб не тільки збагатити вас інтелектуально, а й перетворити вас на зірку інстаграму на заздрість усім знайомим. До того ж батьківщина Кармен і Дон Жуана своєю драматичністю, традиційністю та любов’ю до фламенко здатна повністю задовольнити всі очікування від стереотипно-справжньої Іспанії.

Країна Басків. Сан-Себастьян

Ніщо так не здатне зруйнувати стереотипні уявлення про Іспанію, як відвідування країни Басків. Самі іспанці часто жартують з цього приводу. 2014-го в іспанському прокаті небачений успіх мала картина “Вісім баскських прізвищ”. Ця, на перший погляд, стандартна романтична комедія дуже розумно обігрує різницю між північчю (країною Басків) і півднем (Андалусією, тобто саме Іспанією, яка так добре відома нам) та доволі сміливо жартує на делікатну тему тероризму та баскського націоналізму.

Утім нехай упередження і суперечності не стануть вам на заваді. Країна Басків надзвичайно красивий регіон. Недаремно багато туристів надають перевагу саме північному маршруту святого Якова – заради пейзажів Атлантичного узбережжя Іспанії варто навіть проходити 30 кілометрів на день.

Фото: надано автором Сан-Себастьян

Сан-Себастьян – мальовниче містечко на березі Біскайської затоки. Невеликий чарівний порт, три чисті пляжі, насичене культурне життя та старовинна архітектура створюють місту особливий шарм. Статуя Христа на горі Ургуль віддалено нагадує Ріо, а вузенькі вулички старого міста, шістнадцять ресторанів з мішленівською зіркою та вишукані готелі набережної створюють вайб французької Рив’єри. Варто зазначити, що Доностія (місцева назва Сан-Cебастьяна) – місто не з дешевих і ціни на нерухомість тут одні з найвищих у країні. Якщо ви ввечері вирушите на прогулянку, зверніть увагу на квартири на набережній. Великі панорамні вікна, старовинні бібліотеки, столик на балконі та келих вина виглядають як справжній рай для інтелектуала.

Доностія у 2016 році була культурною столицею Європи, і недаремно. У липні тут проходить фестиваль джазу, а у вересні – кінофестиваль. До речі, події останнього фільму Вуді Алена відбуваються саме тут. Наприкінці серпня в Сан-Себастьяні проходить Семана Гранде з феєрверками та концертами, хоча цього року вона скасована через коронавірус.

Фото: надано автором Доностія

Якщо бюджет вам поки що не дозволяє поїсти в ресторані високої кухні та зупинитися в готелі “Лондон” – не засмучуйтеся. У Сан-Cебастьяні є можливості і для економного відпочинку. Після підйому на гору Ургуль з її чудовою панорамою на Атлантику, від якої перехоплює подих, прогуляйтеся в історичну частину міста та спробуйте баскські пінчос (різні страви в невеликих порціях з морепродуктів і м'яса) з місцевим сидром у барі Борда Беррі. Ближче до вечора підніміться на гору Ургуль на фунікулері. Окрім надзвичайно красивого заходу сонця та панорами на місто, там є парк атракціонів для дітей.

Мадрид

У серпні іспанська столиця відпочиває від постійного галасу та натовпів. Більшість місцевих тікає на найближчі пляжі, а отже, у вас є чудова нагода подивитися місто. До того ж за нестачі туристів у посткоронавірусну епоху ви зможете знайти чудовий хостел у центрі за пристойну ціну і навіть поторгуватися з власниками за знижку. Користуючись нагодою, також обов'язково відвідайте географічно близькі Толедо та Сеговію.

Фото: надано автором Мадрид

І ось ви вже один із тих щасливчиків, яких доля занесла до столиці королівства. Це місто мрій і романтики. Сюди з'їжджаються митці, художники, молодь у пошуках кращого життя, латиноамериканська бізнес-еліта та вельможі з інших країн. Щоб відчути цю особливу атмосферу та неоднозначність Мадрида, достатньо побувати в різних районах міста. Ла Латина з її галасливими барами, багатонаціональний Лавап'єс, на вуличках якого ви можете зустріти молодих режисерів у пошуках натхнення і подорожніх з Латинської Америки з її численними історіями, різко контрастують з вишуканими кондитерськими та ресторанами, дорогими магазинами та снобізмом жителів району Гойя.

Утім у якому б місті або районі Іспанії ви не перебували, почніть свій ранок, як справжній іспанець, з філіжанкою кави, апельсиновим соком і тостом з томатом та оливкової олії на терасі якоїсь невеличкої кав'ярні (як-от Toma Café, Café del Art). Ви також можете поснідати чуросами з шоколадом у чурерії Cан Гінес, але мадридці таку кількість калорій з'їдають уранці тільки після новорічної ночі.

Фото: madridcoolblog.com

Що б ви не обрали, скористайтеся цим моментом, цими хвилинами прохолоди та спокою перед спекотним і насиченим враженнями днем. Прогуляйтесь по Гран Вії – головній вулиці столиці, подивіться на красу міста з однієї з найвищих терас Сіркуло де Беяс Артес, влаштуйте пікнік на траві парку Ретіро, огляньте вишукане оздоблення Королівського палацу та обов'язково насолодіться заходом сонця біля єгипетського храму Темпло де Дебод.

Королівська Опера і Музей Прадо перетворюють іспанську столицю на рай для любителів мистецтва. На жаль, театральний сезон завершився цієї суботи, але є безліч інших музичних альтернатив: від джазу наживо до класичних концертів просто неба.

Фото: EPA/UPG Черга в Музей Ель-Прадо в Мадриді, 10 жовтня 2020 р.

Якщо ви не фанат великих полотен Рубенса з його міфологічними сюжетами, зображень королівських родин Веласкеса та депресивності чорного періоду Гойї Музею Прадо, ви завжди можете подивитися колекцію Музею Тіссен. Поверх із Ліхтенштейном, Кандинським та імпресіоністами зараз, на жаль, зачинено на ремонт, утім тимчасова виставка “матері американського модернізму” Джорджії О’Кіф та інтерактивне мистецтво сучасної художниці Марини Нуньєз сподобаються навіть поціновувачам-початківцям.

Барселона

Столиця Каталонії не потребує зайвої реклами: cюди в докоронавірусну епоху здійснювали паломництво мільйони туристів, чим постійно викликали невдоволення місцевих жителів. Барселона – це мегаполіс на воді, справжній рай для міленіалів та одне з найкомфортніших місць для життя на Землі. Якщо ви тут уперше, вам варто підготуватися до розчарування. Скільки часу ви не виділили б на Барселону, вам його буде замало.

Будинки Гауді (каса Батло), парк Гуель, Саграда Фамілія, Готичний квартал, будинок Музики, гора Манжуїк, пам’ятник Колумбу, Співочі фонтани, Музей Пікассо – ось лише неповний список того, що вам потрібно побачити. Щоб відчути себе справжнім барселонцем, орендуйте велосипед або ролики та проїдьтеся набережною. До речі, однією з характерних рис каталонців є їхня любов до спорту. Сезон бікіні дає вам унікальну можливість у цьому переконатися.

Фото: barcelonacheckin.com Творіння Гауді каса Батло

Якщо ж ви втомитеся від доволі людних пляжів Барселони, які можуть стати справжнім культурним шоком після усамітнення в період коронавірусу, сміливо сідайте на потяг за 8 євро у напрямку Кости Доради або Коста Брави. Уже за якусь годину ви опинитеся на пляжі (Platja Llarga) подалі від людей і зможете насолодитися красою каталонської природи. Якщо ж вам захочеться поїхати у гори, обов'язково завітайте в монастир Монтсеррат. Цей релігійний центр Каталонії відомий у всьому світі: тут зберігається статуя “Чорної Діви Монтсерратської”. За легендою, цю гору зліпили ангели, і навіть якщо ви людина нерелігійна, краєвиди Монтсеррату змусять вас повірити в їхнє божественне походження.