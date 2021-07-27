Литовський політик отримав шість років за шпигунство на користь Росії

Шяуляйський окружний суд у вівторок, 27 липня, визнав винним та засудив до шести років позбавлення волі політика Альгірдаса Палецкіса за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє місцеве видання LRT.

Бізнесмен Деймантас Бертаускас, який також фігурував у цій справі, пішов на співпрацю зі слідством та відбувся умовним терміном.

Генпрокуратура Литви з'ясувала, що в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, одного з яких визнано винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві. Того дня під час спроби штурму радянськими військовими телевежі у Вільнюсі та будівлі телевізійного комітету загинули 14 людей, сотні отримали поранення

Підозрювані за грошову винагороду, ймовірно, збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному суді.

50-річний Палецкіс є внуком комуніста Юстаса Палецкіса, який був головою президії Верховної ради Литовської РСР протягом 1940-1967 років.

Він був депутатом Сейму Литви у 2004-2007 роках від Соціал-демократичної партії, з якої його потім виключили. Тоді він створив власну партію, на базі якої було створено Соціалістичний народний фронт. Зараз її очолює інша людина.