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Литовський політик отримав шість років за шпигунство на користь Росії

Засуджений - внук одного з очільників Литовської РСР.

Литовський політик отримав шість років за шпигунство на користь Росії
Фото: Соцмережі

Шяуляйський окружний суд у вівторок, 27 липня, визнав винним та засудив до шести років позбавлення волі політика Альгірдаса Палецкіса за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє місцеве видання LRT.

Бізнесмен Деймантас Бертаускас, який також фігурував у цій справі, пішов на співпрацю зі слідством та відбувся умовним терміном.

Генпрокуратура Литви з'ясувала, що в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, одного з яких визнано винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві. Того дня під час спроби штурму радянськими військовими телевежі у Вільнюсі та будівлі телевізійного комітету загинули 14 людей, сотні отримали поранення

Підозрювані за грошову винагороду, ймовірно, збирали інформацію, що цікавила російську розвідку. 

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному суді.

50-річний Палецкіс є внуком комуніста Юстаса Палецкіса, який був головою президії Верховної ради Литовської РСР протягом 1940-1967 років.

Він був депутатом Сейму Литви у 2004-2007 роках від Соціал-демократичної партії, з якої його потім виключили. Тоді він створив власну партію, на базі якої було створено Соціалістичний народний фронт. Зараз її очолює інша людина.

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