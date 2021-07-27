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У водах Мальти врятували 46 нелегальних мігрантів

Принаймні один із них - неповнолітній. 

У водах Мальти врятували 46 нелегальних мігрантів
81 мігрант, врятований Мальтою в липні
Фото: infomigrants.net

У водах Мальти правоохоронці врятували 46 нелегальних мігрантів, зокрема одного неповнолітнього. Про це пише "Сіньхуа" з посиланням на поліцію.

Морська ескадрилья Мальти врятувала їх після отримання у неділю дзвінка із закликом про допомогу. Вчора мігрантів доставили на берег.

Це вже друга група нелегалів, врятованих ВС Мальти за останні два тижні. Минулого разу вони врятували човен із 84 людьми. Троє осіб померли.

Національне статистичне бюро свідчить, що за 2020 рік загалом на Мальту прибув 2281 нелегальний мігрант, що на 33% менше, ніж роком раніше. Близько 84% з них прибули з Африки, 15% – з Азії. 

Потік нелегалів до Мальти спостерігається вже багато років. У 2013 році було зафіксовано рекорд у 1000 нелегалів за місяць. 

Мальта розподіляє мігрантів до інших країн. У 2019 році вона домовилася відправити їх до Німеччини, Франції, Люксембургу та Португалії. 

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