Комітет світової спадщини ЮНЕСКО у понеділок, 26 липня, додав до списку світової спадщини ще шість нових об'єктів та суттєво розширив ще один існуючий.

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Фото: Agency of Protected Areas

Зокрема, у перелік потрапили Колхідські тропічні ліси і водно-болотні угіддя, розташовані вздовж східного узбережжя Чорного моря в Грузії.

"Вологі широколисті тропічні ліси є місцем проживання для різноманітної флори і фауни, в тому числі значної кількості видів, що знаходяться під загрозою. На території об'єкта - майже 500 видів тварин, з них 19-ти загрожує вимирання. Зокрема, на межі повного зникнення перебуває колхідський осетер. Об'єкт є ключовою зупинкою для багатьох видів птахів, які мігрують через вузькі шляхи Батумі", - йдеться в повідомленні.

Фото: whc.unesco.org

Фото: whc.unesco.org

Окрім грузинських заповідників, у список ЮНЕСКО потрапили субтропічні ліси на островах Амамі-Осіма, Токуносіма, Окінава й Іріомоте на південному заході Японії; припливно-відливні рівнини в Кореї, розташовані в східній частині Жовтого моря; а також лісовий комплекс Каенг Крачан у Таїланді.

Фото: whc.unesco.org Субтропічні ліси Японії

Фото: whc.unesco.org Припливно-відливні рівнини в Кореї

Фото: whc.unesco.org Лісовий комплекс Каенг Крачан, Таїланд.

Комітет ЮНЕСКО також визнав світовою спадщиною два культурних об'єкта: курган Арслантепе в Туреччині і Колонії милосердя в Бельгії та Нілерландах, які були створені в рамках експериментальної соціальної реформи XIX сторіччя для подолання злиднів у містах.

Фото: whc.unesco.org Курган Арслантепе в Туреччині

Фото: whc.unesco.org Колонії милосердя в Бельгії та Нілерландах

Також було розширено об'єкт "Лінії оборони навколо Амстердаму".

Фото: New Dutch Waterline

Нагадаємо, що напередодні до списку ЮНЕСКО включили чотири об'єкти, зокрема Трансіранську залізницю і центр Мадриду.

Перед тим в список потрапили одразу п'ять культурних об'єктів, в тому числі один транснаціональний - "Великі курортні міста Європи", куди увійшли Баден-Баден, Спа, Карлові Вари, Маріанські Лазні, Віши та інші відомі європейські курорти.

21 липня через новітню забудову ЮНЕСКО виключила зі списку світової спадщини місто Ліверпуль.