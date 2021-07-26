Байден оголосить про завершення бойової місії США в Іраку, - Associated Press

Президент США Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі провели переговори у Вашингтоні і мають намір оголосити, що до кінця 2021 року американські військові залишать іракську територію.

Про це повідомляє Associated Press.

Планується, що офіційне рішення лідери країн оголосять у спільному комюніке.

Після завершення місії американські військові будуть займатися виключно підготовкою іракських військових. Також у країні залишаться військові радники.

Associated Press пише, що Вашингтон вважає іракську армію досить добре підготовленою, щоб самостійно продовжити боротьбу проти терористів. При цьому, зазначає видання, ІДІЛ залишається серйозною загрозою для Іраку.

Нагадаємо, в січні 2020 року, після ліквідації генерала Ірану Касема Сулеймані, парламент Іраку виступив за виведення американських військ із країни.

Після вбивства Сулеймані Іран випустив ракети по американській авіабазі, розташованій поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі. Офіційний Іран також заявив, що розвідка з Іраку вказує на спроби США та президента Дональда Трампа "створити привід для війни".

Тоді помічник міністра оборони США Джонатан Гофман заявив, що США не планують виведення свого військового контингенту з Іраку. Гофман зазначив, що "очевидним" є той факт, що американські війська в Іраку - це "сили добра", а їхня присутність в країні "дозволяє НАТО також брати участь у виконанні місії з боротьби з "Ісламською державою".