Прикордонника Таджикистану поранили під час перестрілки на спірній території кордону з Киргизстаном

Конфлікт виник через те, що громадяни Таджикистану взялися за прибирання території, яку Киргизстан вважає спірною.

Під час перестрілки на таджицько-киргизькому кордоні цими вихідними було поранено прикордонника Таджикистану. Про це пише "Радіо Свобода".

Стрілянина відбулася неподалік спірного відрізку таджицько-киргизького кордону. Представники Чоркухського райну Таджикистану повідомили, що 19-річний рядовий Шухрат Курбонов був госпіталізований з вогнепальними пораненнями після стрілянини вранці 24 липня.

Влада стверджує, що загострення трапилося після того, як жителі районів Таджикистану почали прибирати територію біля кордону, яка вважається Киргизстаном невизначеною.

Мешканці киргизького села разом із владою почали протистояти таджикам і поставили під сумнів законність їхніх дій. Сторони почали киадати одна в одну каміння, потім зчинилася стрілянина між прикордонниками.

Чиновники киргизького регіону Баткен підтвердили, що перестрілка почалася після протистояння між жителями місцевих киргизських та таджицьких сіл.

Киргизстан і Таджикистан заявили, що ведуть перемовини.

Три тижні тому один киргизький прикордонник був убитий, ще один поранений в подібній сутичці.

Нагадаємо, що у кінці квітня між Киргизстаном і Таджикистаном стався прикордонний конфлікт з постраждалими. Конфлікт пов'язаний зі спробою таджиків встановити камери відеонагляду в районі водозабору "Головний" на кордоні. За даними місцевих жителів, влада Киргизстану раніше встановила такі ж камери зі свого боку, але виступила проти їх встановлення зі сторони Таджикистану.

Таджикистан і Киргизстан 1 травня домовилися про припинення вогню і відведення військ.