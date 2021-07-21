15 громадян України попались при спробі в'їхати в Молдову з підробленими тестами на ковід

Без тесту потрібно два тижні сидіти на самоізоляції.

Молдовські прикордонники спіймали 15 українців на спробі перетнути кордон з підробленими тестами на ковід.

Про це повідомляється на сайті прикордонної поліції Молдови.

У вівторок, 20 липня, на КПП Крива - Мамалига приїхав рейсовий автобус, в якому знаходилися 15 громадян України. Всі вони пред'явили негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус. В ході перевірки прикордонники встановили, що довідки підроблені.

Прикордонники зв'язалися з лабораторією, в якій пасажири нібито здавали тести на ковід. Співробітники медичної установи сказали, що не брали аналіз у цих людей.

Громадянам України дозволили в'їзд до Молдови, але зобов'язали дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що при в'їзді в Молдову потрібно пред'являти негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше, ніж за за 72 години до перетину кордону. Ті, хто не мають такого тесту, повинні підписати декларацію про власну відповідальність за дотримання режиму самоізоляції протягом 14 днів у визначених місцях.