У Конституції Білорусі планують прописати обмеження на кількість президентських термінів

У новій Конституції Білорусі планують прописати обмеження на кількість президентських термінів.

За словами голови конституційної комісії Петра Миклашевича, одна людина не зможе займати посаду більше двох термінів.

Олександр Лукашенко був президентом п'ять термінів підряд, а легітимність нинішнього шостого терміну не визнається Європейським Союзом, США, Великобританією, Україною та рядом інших держав.

Втім, прийняття Конституції не означає, що йому доведеться піти з посади. У Росії за схожих обставин обнулили президентські строки Путіна, що дозволяє йому залишатися при владі до 2036 року.

Президентська каденція в Білорусі у випадку прийняття цієї Конституції збільшиться з чотирьох до п'яти років. Так само збільшиться термін повноважень парламенту Білорусі.

Водночас для заняття посади президента пропонується встановити більш високий віковий ценз (40 років замість 35) та ценз осілості (20 років замість 10).

Проєкт нової Конституції Білорусі планують винести на референдум у 2022 році.

Нагадаємо, що Лукашенко доручив підготувати проєкт нової Конституції після масових протестів у 2020 року, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах президента.

За даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80% голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі.