Брат убитого в Сирії чоловіка подав позов проти ЧВК "Вагнера", – CNN

Він сподівається, що це допоможе притягнути до відповідальності винних у військовому свавіллі.

Брат убитого в 2017 році в Сирії чоловіка на ім'я Мохамад подав позов проти ЧВК "Вагнера". Він намагається добитися покарання для російських військових, ймовірно причетних до тортур та убивств на території Сирії, пише CNN.

Позов подано у березні 2021 від імені брата загиблого – Абдулли (ім'я змінено з міркувань безпеки). Йому в цьому допомогли три неурядові організації: з Сирії, Франції і Росії.

Абдулла є біженцем і раніше публічно не говорив про вбивство брата. Нині він заявив, що хоче привернути увагу міжнародної спільноти до цього.

"Я хочу, щоб світ дізнався про справу мого брата, щоб злочинці понесли відповідальність", – сказав він.

Судовий позов був розпочатий сирійським центром ЗМІ та свободи вираження, Міжнародною федерацією прав людини (FIDH) та Правозахисним центром "Меморіал" Росії.

"Скарга є безпрецедентною спробою заповнити пробіл у безкарності та притягнути до відповідальності російських підозрюваних", – йдеться у спільній заяві правозахисників.

Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції в Сирії, оскільки ця країна не підписала Римський устав, що лишає жертвам конфлікту мало можливостей на притягнення до відповідальності.

Однак сирійці все частіше стали звертатися в європейські суди, зокрема в Німеччині, у межах концепції про "універсальну юрисдикцію". Це дає національному суду юрисдикцію відносно серйозних злочинів проти міжнародного права, навіть якщо вони були вчинені на території іншої країни.

Справа за позовом Абдулли поки не рухається, однак раніше були успішні випадки засудження сирійських військових судом іншої країни.

Коментуючи відео з тортурами над своїм братом, Абдулла каже, що військові не були сирійцями і говорили незрозумілою йому мовою. Відео з катуванням та відео зі смертю були знайдені в Інтернеті з часовим проміжком приблизно в два місяці.

У CNN стверджує, що поговорили з джерелом, пов'язаним із ПВК. У Сирії найманці використовують компанію під назвою "Евро Полис", яка перебуває під американськими санкціями за зв'язок із "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Між "Евро Полис" та урядом Сирії є контракт, згідно з яким компанія лишає за собою 25% прибутку від нафтових родовищ, якщо з їхніх територій виженуть сирійських повстанців.

Між Євгеном Пригожиним та 223-м льотним відрядом російських ПВС є угода на використання літаків.

"З'являється все більше свідчень того, що випадок Мохамада може бути лише верхівкою айсберга", – вважають журналісти.

Мохамада катували, а потім жорстоко вбили у березні 2017 році російськомовні чоловіки у військовій формі. Відео вбивства під пісню з текстом "Я російський спецназ" було оприлюднено в Інтернеті.

Чоловік був звичайним робітником, на нього здійснили напад по дорозі з роботи в сусідньому Лівані. Люди, які вбили його, написали на його тілі кирилицею "За ВДВ и разведку". Принаймні один із зафіксованих на відео убивць був ідентифікований російською "Новою газетою" як найманець із ПВК "Вагнера".

Кремль заперечує будь-які зв'язки з ПВК і стверджує, що такі організації в Росії нібито незаконні. Однак журналісти стверджують, що є багато різноманітних доказів присутності "Вагнера" в Сирії з 2015 року.