У США операторів трубопроводів зобов'яжуть посилити кіберзахист

Цей крок став відповіддю адміністрації Байдена на серію атак і зломів з використанням програм-вимагачів, які атакують критично важливу інфраструктуру США.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) у вівторок оголосило про нові вимоги до операторів трубопроводів США, спрямовані на посилення кіберзахисту. Такі заходи вжито після травневої атаки з використанням програм-вимагачів, яка порушила транспортування палива через Східне узбережжя.

Про це повідомляє Associated Press.

У заяві DHS йдеться, що від операторів критично важливих трубопроводів, встановлених на федеральному рівні, буде вимагатися реалізація "конкретних заходів щодо пом'якшення наслідків" для запобігання атак програм-вимагачів і інших кібер-зломів. Оператори також повинні впроваджувати плани дій в надзвичайних ситуаціях і проводити те, що департамент називає "аналізом архітектури кібербезпеки".

Цей крок став відповіддю адміністрації Байдена на серію атак і зломів з використанням програм-вимагачів, що атакують критично важливу інфраструктуру США.

Раніше у травні стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline стала жертвою хакерської атаки. Colonial Pipeline є оператором найбільшого у США бензинопроводу, вона постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США.

13 травня стало відомо, що Colonial Pipeline заплатила хакерам майже 5 млн доларів США у криптовалюті протягом декількох годин після атаки.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що хакери, які стоять за цією атакою, найімовірніше, перебувають у Росії.