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Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)

Політ тривав 11 хвилин.

Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Фото: instagram.com/jeffbezos

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина у світі Джефф Безос відправився в космос на кораблі New Shepard, який побудувала його компанія Blue Origin, разом із трьома космічними туристами на борту. 

Старт ракети розпочався о 8 ранку за місцевим часом, або о 16:00 за київським.

Компанія Blue Origin транслювала підготовку, старт і всі інші етапи польоту в космос на вебсайті та на офіційному YouTube-каналі.

"Профіль польоту New Shepard розрахований приблизно на 11 хвилин від запуску до посадки капсули. Астронавти будуть відчувати невагомість протягом трьох-чотирьох хвилин і подорожувати над лінією Кармана, міжнародно визнаним кордоном космосу", - повідомила компанія Blue Origin у Twitter перед стартом.

Оновлено. Пасажирська капсула з Безосом і трьома пасажирами успішно приземлилася неподалік космодрому в Техасі після польоту на ракеті New Shepard.

Увесь політ тривав трохи менше ніж 11 хвилин. Космічних туристів, котрі вийшли з капсули, вітали журналісти та інші очевидці.

Нагадаємо, компанія Blue Origin здійснила півтора десятка випробувань ракети New Shepard, але жодного разу в капсулі ракети не було людей. Перший запуск із людьми на борту було заплановано на 20 липня. Ракета New Shepard призначена для коротких суборбітальних туристичних польотів за межі земної атмосфери. Під час польоту ступінь з пасажирською капсулою піднімається на висоту в кілька десятків кілометрів, після чого кабіна з людьми відокремлюється і ненадовго перетинає лінію Кармана - умовну межу космосу на висоті 100 кілометрів.

Перший запуск New Shepard відбувся у 2015 році. Після цього компанія провела ще більш ніж десять випробувань, але так і не запустила в космос людей, хоч обіцяла зробити це ще у 2017 році.

Американський мультимільярдер Джефф Безос відправиться в космічний суборбітальний політ із 82-річною Уоллі Фанк – найкращою студенткою курсу астронавтів Mercury 13, яка, втім, так і не полетіла в космос. 

11 липня в космос злітав апарат мільярдера Річарда Бренсона. Однак іще до польоту Blue Origin заявила про невизнанням космічним польоту корабля Бренсона.

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