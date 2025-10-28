Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Компанія Amazon Джеффа Безоса скоротить 30 тисяч співробітників

Кожен 10-ий працівник техногіганта опиниться на вулиці.

Компанія Amazon Джеффа Безоса скоротить 30 тисяч співробітників
Amazon
Фото: EPA/UPG

Як повідомляє агенція Reuters, у вівторок компанія Amazon, що належить одному з найбагатших бізнесменів світу Джеффу Безосу, оголосить про звільнення одразу 30 тисяч своїх співробітників.

Кампанія зі скорочення, що стане найбільш масштабною в історії техногіганта, пов'язана з потребою оптимізувати витрати. Враховуючи, що штат корпоративних працівників Amazon складає близько 350 тисяч людей, звільнення зачепить майже 10% персоналу.

За інформацією джерел Reuters, менеджери компанії вже отримали від керівництва вказівку пройти навчання для спілкування зі звільненими співробітниками. Про скорочення ті дізнаються з листів на електронну пошту.
