Україна знайшла кошти на 70 % газу, який вона планує імпортувати. Уряд забезпечить потрібну суму повністю.

Електроенергетику продовжують відновлювати, зараз найгіршою є ситуація в Сумській області, в Шостці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Він додав, що опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно сезон стартує 28 жовтня.

“У нас була проблема з деякими ракетами, зараз ми відновили це питання. Там дефіцитні речі. Не через те, що хтось блокував. Просто дефіцитні речі, велику кількість використовує Україна. Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше. Тобто це постійна боротьба – ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо”, – сказав він.

Окремо ведуть перемовини з Німеччиною, яка має компанію, що виробляють необхідне обладнання для генерації електроенергії. Це питання Зеленський уже почав обговорювати з канцлером.

“Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання. Це така серйозна історія і значний обсяг електрики може бути вироблений. Також я з Джорджою Мелоні говорив, і вона теж готова підтримувати. У неї є альтернатива, це газ. Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить з компаніями. Нам обидва варіанти підходять. Також вже Урсула фон дер Ляєн сказала, що допоможе з енергетичним пакетом, – це важливий сигнал. І також є домовленості з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці – це теж дуже суттєво. Працюємо зараз над всіма деталями”, – сказав він.