Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна знайшла кошти на 70 % газу, який вона планує імпортувати

З Німеччиною та Італією ведуть переговори про генерацію електроенергії. 

Україна знайшла кошти на 70 % газу, який вона планує імпортувати
Українське газове сховище
Фото: utg.ua

Україна знайшла кошти на 70 % газу, який вона планує імпортувати. Уряд забезпечить потрібну суму повністю.

Електроенергетику продовжують відновлювати, зараз найгіршою є ситуація в Сумській області, в Шостці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня. 

Він додав, що опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно сезон стартує 28 жовтня. 

“У нас була проблема з деякими ракетами, зараз ми відновили це питання. Там дефіцитні речі. Не через те, що хтось блокував. Просто дефіцитні речі, велику кількість використовує Україна. Перехоплювачі запрацюють, команд стане більше, будуть збивати більше. Тобто це постійна боротьба – ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо”, – сказав він.

Окремо ведуть перемовини з Німеччиною, яка має компанію, що виробляють необхідне обладнання для генерації електроенергії. Це питання Зеленський уже почав обговорювати з канцлером. 

“Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші з цього пакету і просто купити це обладнання. Це така серйозна історія і значний обсяг електрики може бути вироблений. Також я з Джорджою Мелоні говорив, і вона теж готова підтримувати. У неї є альтернатива, це газ. Вона мене запитала, що швидше: або з цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить з компаніями. Нам обидва варіанти підходять. Також вже Урсула фон дер Ляєн сказала, що допоможе з енергетичним пакетом, – це важливий сигнал. І також є домовленості з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці – це теж дуже суттєво. Працюємо зараз над всіма деталями”, – сказав він.

  • У зв'язку з ударами Росії по енергетиці Україна змушена збільшити імпорт газу. За оцінкою уряду, для опалювального сезону потрібно закупити газу ще на 2 млрд євро. 
  • Опалювальний сезон для соціальної сфери вже розпочався, але не для більшості побутових споживачів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies