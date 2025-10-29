Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаЕкономікаБізнес

Політична кар'єра Маска обійшлася Tesla у 1 мільйон непроданих авто

Показники компанії могли б бути аж на 83% вищими.

Політична кар'єра Маска обійшлася Tesla у 1 мільйон непроданих авто
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Національне бюро економічних досліджень при Єльському університеті у США оприлюднило результати дослідження щодо втрат, яких зазнала компанія Tesla через деякі непопулярні кроки свого головного візіонера Ілона Маска.

Як пише CNN, аналітики змоделювали, якими були б продажі електрокарів бренду, якби Маск у 2022 році не придбав соціальну мережу Twitter, після чого розпочалося його активне втручання у політичне і суспільне життя Сполучених Штатів та інших держав. 

Виявилося, що за період з жовтня 2022-го до квітня 2025-го року продажі Tesla могли б бути вищими на 67-83%. Це означає, що виробник не реалізував від 1 мільйона до 1,26 мільйона автівок, які могли б отримати нових власників за умови політичної нейтральності Маска.

Головна причина - портрет середньостатистичного покупця Tesla. Це свідомий потреби у піклуванні про навколишнє середовище прихильник Демократичної партії, тобто повна протилежність правих республіканців, з якими Маск працював в уряді Дональда Трампа
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies