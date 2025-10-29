Політична кар'єра Маска обійшлася Tesla у 1 мільйон непроданих авто

Показники компанії могли б бути аж на 83% вищими.

Національне бюро економічних досліджень при Єльському університеті у США оприлюднило результати дослідження щодо втрат, яких зазнала компанія Tesla через деякі непопулярні кроки свого головного візіонера Ілона Маска.

Як пише CNN, аналітики змоделювали, якими були б продажі електрокарів бренду, якби Маск у 2022 році не придбав соціальну мережу Twitter, після чого розпочалося його активне втручання у політичне і суспільне життя Сполучених Штатів та інших держав.

Виявилося, що за період з жовтня 2022-го до квітня 2025-го року продажі Tesla могли б бути вищими на 67-83%. Це означає, що виробник не реалізував від 1 мільйона до 1,26 мільйона автівок, які могли б отримати нових власників за умови політичної нейтральності Маска.

Головна причина - портрет середньостатистичного покупця Tesla. Це свідомий потреби у піклуванні про навколишнє середовище прихильник Демократичної партії, тобто повна протилежність правих республіканців, з якими Маск працював в уряді Дональда Трампа.