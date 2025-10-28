Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Служба зовнішньої розвідки: через податковий тиск росіяни масово переходять на готівку

11% росіян користуються лише готівкою, а для 15% вона є основним засобом платежу.

Служба зовнішньої розвідки: через податковий тиск росіяни масово переходять на готівку
російський рубль
Фото: www.dni.ru

У РФ фіксують зростання недовіри росіян до банківської системи — дедалі більше громадян відмовляються від безготівкових розрахунків.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з опитуваннями, 11% росіян користуються лише готівкою, а для 15% вона є основним засобом платежу. Найвищий рівень «готівкової лояльності» зафіксовано на Уралі (23%), Далекому Сході (20%) та в Сибіру (16%).

Основною причиною такої тенденції є арешти й блокування рахунків: лише у першому півріччі 2025 року судові пристави рф виконували 91,9 млн проваджень — на 5 млн більше, ніж торік. Ще 20% опитаних нарікають на слабку інфраструктуру, а 23% узагалі отримують зарплату готівкою.

У СЗР зазначають, що це свідчить про провал ініціативи Кремля із запровадження «цифрового рубля», перший етап якого стартує у жовтні 2025 року. Росіяни не довіряють державі фінансову інформацію, а рівень суспільної тривожності настільки зріс, що слово «тривожність» стало лідером у російській номінації «Слово року – 2025».
