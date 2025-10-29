Міноборони розраховує залучити банківські кредити до фінансування українського виробництва зброї

У міністерстві оборони провели нараду про кредитування українських військових виробників. Участь у ній взяли представники НБУ, міністерства фінансів і банків.

На нараді обговорили напрацювання механізмів кредитування виробників зброї для повноцінного виконання державних оборонних контрактів, розповів міністр оборони Денис Шмигаль. Як відомо, президент дав завдання збільшити кількість зброї українського виробництва на фронті до 50 %.

Шмигаль розповів, що вже працює консорціум державних банків, які можуть акумулювати і надавати кредити для фінансування оборонних компаній. Це може бути цікаво і банкам з іноземним капіталом.

"Аби залучити такі інвестиції, держава працює над страхуванням воєнних ризиків. Частина механізму вже запущена, наступне завдання – масштабувати його на всю країну. Окрім того, маємо домовленості про страхування воєнних ризиків від наших партнерів, які готові надавати такі гарантії для своїх компаній", – повідомив Денис Шмигаль.

За підсумками наради створили робочу групу, яка покликана у найкоротші строки підготувати пропозиції для вдосконалення процедури кредитного фінансування.