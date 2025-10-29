Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Міноборони розраховує залучити банківські кредити до фінансування українського виробництва зброї

Денис Шмигаль
Фото: LB.ua

У міністерстві оборони провели нараду про кредитування українських військових виробників. Участь у ній взяли представники НБУ, міністерства фінансів і банків. 

На нараді обговорили напрацювання механізмів кредитування виробників зброї для повноцінного виконання державних оборонних контрактів, розповів міністр оборони Денис Шмигаль. Як відомо, президент дав завдання збільшити кількість зброї українського виробництва на фронті до 50 %. 

Шмигаль розповів, що вже працює консорціум державних банків, які можуть акумулювати і надавати кредити для фінансування оборонних компаній. Це може бути цікаво і банкам з іноземним капіталом.

"Аби залучити такі інвестиції, держава працює над страхуванням воєнних ризиків. Частина механізму вже запущена, наступне завдання – масштабувати його на всю країну. Окрім того, маємо домовленості про страхування воєнних ризиків від наших партнерів, які готові надавати такі гарантії для своїх компаній", – повідомив Денис Шмигаль. 

За підсумками наради створили робочу групу, яка покликана у найкоротші строки підготувати пропозиції для вдосконалення процедури кредитного фінансування.
