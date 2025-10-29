Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Буковині судитимуть екскерівника Держгеокадастру за незаконну роздачу земель на 3,5 млн грн

Його відсторонили від займаної посади.

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо екскерівника Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. 

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 3,5 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, у 2020–2021 роках посадовець підписав низку наказів, якими незаконно передав у приватну власність земельні ділянки на території міста Чернівців (0,3 га) та села Здобурів Заставнівського району (2,4 га). 

Формально вони видавалися для ведення особистого селянського господарства, хоча належали територіальним громадам і не підлягали такій передачі.

Відповідно до висновку експертизи, через протиправну передачу у приватну власність 2,7 га землі держава зазнала збитків на суму близько 3,5 млн грн. 

Слідство також встановило, що чиновник особисто контролював процес оформлення документів і наполягав на їх прискореному погодженні.

Питання повернення ділянок у власність відповідних територіальних громад вирішуватиметься у судовому порядку.

Для відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинуваченого — квартиру, нежитлове приміщення в Івано-Франківську та автомобіль.

Колишній посадовець обвинувачується за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Його відсторонено від займаної посади.

За скоєне посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі.
