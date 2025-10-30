У Держенергонагляді заявили, що наразі до опалення підключили понад 62% споживачів

Громади створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об’єктів у разі тривалих відключень.

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об’єкти та житловий фонд. Наразі з опаленням понад 62 % споживачів.

Про це розповів т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, цьогорічна підготовка до опалювального періоду була однією з найвідповідальніших і найінтенсивніших.

Попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж. Держенергонагляд постійно контролював процес випробувань та технічних замін в обладнанні. Загалом під час перевірок виявили близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергетичних об’єктів, переважну більшість з яких уже усунули.

Особливу увагу приділили готовності об’єктів теплопостачання до можливих відключень електроенергії. Замулко розповів, що питання резервного живлення постало гостро ще минулого року.

"Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об’єктами теплової генерації та соціальними установами", – зазначив він.

За його словами, громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об’єктів у разі тривалих відключень.

"Практично всі об’єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – наголосив він.

Щодо контролю за дотриманням графіків відключень, то посадовець сказав, що спільно з операторами систем розподілу (ОСР) працюєють над вирівнюванням ситуації.

"На жаль, не можемо повністю усунути технічні обмеження мереж, але там, де можливо, впливаємо на процес і зобов’язуємо ОСР дотримуватися графіків", – пояснив Замулко.

За його словами, Держенергонагляд постійно контролює дотримання графіків і вимагає від ОСР чіткої роботи з населенням.

Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Україна офіційно розпочала опалювальний сезон.