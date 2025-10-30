Україна отримала $177 млн від Світового банку на підтримку сфер охорони здоров’я та фіскального управління.

Про це пише Урядовий портал.

Гроші надали в межах двох проектів підтримки реформ:

147 млн доларів – за проектом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління";

30 млн доларів – за проектом THRIVE "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність".

Отримані кошти зарахували до загального фонду державного бюджету України.

Проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR) – "Програма кредитування з прив’язкою до результатів". Цей підхід передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів США, з них – 10 млн доларів грантових коштів. Метою проєкту є забезпечення ефективного управління публічними інвестиціями.

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов:

затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проектів на 2026-2028 роки (з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів);

ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проектів на довкілля;

підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Проєкт THRIVE, започаткований у 2024 році, спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та зміцнення системи охорони здоров’я. Загальний обсяг фінансування становить 1,2 млрд доларів. Вже підписано угод на 449 млн доларів США кредитних коштів та 5 млн доларів грантових коштів.

Черговий транш у розмірі 30 млн доларів США Україна отримала авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Кошти спрямують на посилення спроможності Національної служби здоров’я України моніторити роботу медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.

До кінця року Україна очікує отримати додатково 249 млн доларів у межах проєкту SURGE та 17,5 млн доларів США – у межах THRIVE.