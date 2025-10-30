Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Наступний крок – розгляд проєкту Верховною Радою України.

Кулеба: уряд підтримав законопроєкт про наближення Укрзалізниці до єдиних європейських правил
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Уряд підтримав законопроєкт про наближення Укрзалізниці до єдиних європейських правил. Йдеться про документ "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". 

Про це у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

За його словами, цей закон є важливим етапом у європейській інтеграції залізниці. 

"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", – написав він. 

Законопроєкт передбачає:

  • створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС;
  • запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;
  • нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан;
  • європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації;
  • технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

Кулеба наголосив, що законопроєкт є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, і це відкриває шлях до фінансування від ЄС та Світового банку.

Надалі документ розгляне Верховна Рада. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування. Цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.

  • Минулого року "Укрзалізниця" та Європейське агентство залізниць (ERA) підписали меморандум про співпрацю, щоб підвищувати інтероперабельність та безпеку залізничного транспорту в Україні. 
