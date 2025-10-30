Кулеба: уряд підтримав законопроєкт про наближення Укрзалізниці до єдиних європейських правил

Уряд підтримав законопроєкт про наближення Укрзалізниці до єдиних європейських правил. Йдеться про документ "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України".

Про це у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, цей закон є важливим етапом у європейській інтеграції залізниці.

"Ми переходимо від національних стандартів до єдиних європейських правил, що відкриває для України шлях до створення спільного ринку залізничних перевезень, підвищує безпеку руху і довіру міжнародних партнерів", – написав він.

Законопроєкт передбачає:

створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС;

запровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання;

нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його стан;

європейські стандарти допуску машиністів до роботи, а також навчання й підвищення кваліфікації;

технічну та операційну сумісність залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

Кулеба наголосив, що законопроєкт є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з ЄС та індикаторів ініціативи Ukraine Facility, і це відкриває шлях до фінансування від ЄС та Світового банку.

Надалі документ розгляне Верховна Рада. Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування. Цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.