Через обстріл Дніпропетровщини є зміни в русі потягів

Укрзалізниця попередила, що у результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині є знеструмлення контактної мережі, тому низка потягів курсує із затримкою.
Як розповіли у телеграм-каналі перевізника, резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються.
Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через регіон:
- №119 Дніпро — Холм (+3 год);
- №120 Холм — Дніпро (+3:40);
- №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
- №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
- №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).
Всі відхилення від розкладу можна переглянути на порталі uz-vezemo.
Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Це стосується напрямку Дніпра та Кривого Рогу.
Зокрема, станом на ранок 15 грудня поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг – 4 години.
- Упродовж доби російська армія атакувала Дніпропетровщину. Там поранені люди, зокрема постраждав рятувальник та працівник підприємства. Над областю збили 22 БпЛА.