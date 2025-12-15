Через обстріл Дніпропетровщини є зміни в русі потягів

Укрзалізниця попередила, що у результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині є знеструмлення контактної мережі, тому низка потягів курсує із затримкою.

Як розповіли у телеграм-каналі перевізника, резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються.

Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через регіон:

№119 Дніпро — Холм (+3 год);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Всі відхилення від розкладу можна переглянути на порталі uz-vezemo.

Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Це стосується напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Зокрема, станом на ранок 15 грудня поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг – 4 години.