У Мирному на Харківщині унаслідок агресії РФ загинув чоловік

Минулої доби війська РФ били по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. У Мирному загинув чоловік.
Про це розповіли у Нацполіції.
Військові РФ неодноразово завдавали ударів БпЛА по селу Оскіл Ізюмського району. Зафіксовано влучення в землю та поблизу двоповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено скління квартир, цивільний автомобіль та господарську споруду.
У селі Шевченкове Перше Вовчанської громади пошкоджено будинок. У селі Мирне Куп’янського району загинув 75-річний цивільний чоловік. Через удар безпілотника у селищі Великий Бурлук пошкоджено цивільне підприємство. У селі Лютівка Богодухівського району FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Виникла пожежа.
Російські війська завдали авіаудар КАБами по селу Баранівка. Частково пошкоджено сім приватних будинків, недіюча школа, господарчі споруди, енергомережі.
Також зафіксовано влучання в дорожнє покриття на автодорозі Харків-Золочів.
14 грудня поліцейські здійснили 6 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Російської Федерації.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 27 707 воєнних злочинів, скоєних на території області. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
- У Харківській області російський безпілотник влучив у цивільний легковий автомобіль. Постраждала 10-річна дитина.