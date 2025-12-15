Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мирному на Харківщині унаслідок агресії РФ загинув чоловік

Проти мирного населення області окупанти застосовували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. 

У Мирному на Харківщині унаслідок агресії РФ загинув чоловік
Поліція на місці обстрілу на Харківщині
Фото: Нацполіція

Минулої доби війська РФ били по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. У Мирному загинув чоловік.

Про це розповіли у Нацполіції.

Військові РФ неодноразово завдавали ударів БпЛА по селу Оскіл Ізюмського району. Зафіксовано влучення в землю та поблизу двоповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено скління квартир, цивільний автомобіль та господарську споруду.

У селі Шевченкове Перше Вовчанської громади пошкоджено будинок. У селі Мирне Куп’янського району загинув 75-річний цивільний чоловік. Через удар безпілотника у селищі Великий Бурлук пошкоджено цивільне підприємство. У селі Лютівка Богодухівського району FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Виникла пожежа.

Російські війська завдали авіаудар КАБами по селу Баранівка. Частково пошкоджено сім приватних будинків, недіюча школа, господарчі споруди, енергомережі.

Також зафіксовано влучання в дорожнє покриття на автодорозі Харків-Золочів.

14 грудня поліцейські здійснили 6 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 10 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Російської Федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 27 707 воєнних злочинів, скоєних на території області. Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
Теми: , ,
﻿
