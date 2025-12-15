Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Росіяни атакували Україну ракетами
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі зафіксували влучання 17 дронів РФ у 10 місцях

Сили ППО знешкодили 133 із 153 безпілотників ворога.

Вночі зафіксували влучання 17 дронів РФ у 10 місцях
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 15 грудня російські війська завдали дронового удару по території України. Зафіксували влучання 17 безпілотників у 10 місцях. Сили ППО знешкодили 133 із 153 безпілотників ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них ‘"шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Результати роботи ППО
Фото: Повітряні сили
Результати роботи ППО

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 15 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
