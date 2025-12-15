Вночі зафіксували влучання 17 дронів РФ у 10 місцях

У ніч на 15 грудня російські війська завдали дронового удару по території України. Зафіксували влучання 17 безпілотників у 10 місцях. Сили ППО знешкодили 133 із 153 безпілотників ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них ‘"шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили Результати роботи ППО

У Повітряних силах попередили, що станом на ранок 15 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.