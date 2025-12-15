Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Затримали підозрюваного в організації замаху на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. 

Затримали підозрюваного в організації замаху на посадовця оборонного заводу у Запоріжжі
Затриманий підозрюваний у підготовці замаху
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція у Запоріжжі затримали 23-річного безробітного, якого підозрюють у підготовці замаху на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

Як розповіли у СБУ, чоловік потрапив у поле зору ворога, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. 

У спецслужбі зазначають, що після виконання "тестових завдань" йому доручили підготувати фізичну ліквідацію високопосадовця.

"За обіцянку «швидкого підробітку» агент приступив до збору даних про «замовлену» особу, графік його роботи та маршрути руху по місту", – пише СБУ. 

Також підозрюваний організував "спостережний пост" навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для слідкування за посадовцем. Задокументовали, як він відзняв відео, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього приховано йшов "по п’ятах" чоловіка, щоб відстежити його домашню адресу.

Після завершення розвідвилазки фігурант месенджером звітував про свою роботу кураторові з РФ, додавши до повідомлення файли відеоспостереження.

Переписка агента із російським куратором
Фото: СБУ
Переписка агента із російським куратором

Потім він чекав від російського спецслужбіста подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера.Одночасно з виконанням основного завдання агент відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які рашисти планували атакувати керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали чоловіка, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, з якого він "доповідав" рашистам про підготовку до замаху.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
