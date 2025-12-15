Генштаб: на фронті зафіксували понад 70 боєзітнень, ще 12 боїв тривають

Ворог здійснив 25 штурмових дій на Покровському напрямку, 19 з яких Сили оборони відбили. Бої тривають.

З початку доби 15 грудня ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони. Найбільше зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бобилівка, Рижівка, Рогізне Сумської області. Ворог завдав авіаудару керованою авіабомбою по Рижівці.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 55 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Триває одне боєзіткнення з ворогом на Куп’янському напрямку в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали п’ять атак ворога. Два боєзіткнення тривають дотепер. Противник атакував у районі Новоселівки та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 11 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя та Варварівки. Одне боєзіткнення триває. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну невдалу спробу противника наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки.