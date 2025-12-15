Російське угрупування в Куп'янську чисельність від 100 до 200 військових лишається в оточенні, а його керівництво не має можливості забезпечити підтримки.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні новин, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що дії по ліквідації окупантів у місті "йдуть обережно", щоб запобігти жертвам серед цивільних та мінімізувати втрати серед військових.

"Ситуація розвивається, бо росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті, і відбувається їхнє поступове вичавлення. Ви могли чути окресі новини з того, як це відбувається. Зокрема про звільнення цивільних заручників, яких росіяни використовували як живий щит, включно з дітьми. І це пояснює, чому це не відбувається миттєво. Було б просто завдавати ударів виключно по тих позиціях, де засіли росіяни, але це б могло спричинити цивільні жертви й зайві руйнування, чого не хочеться допускати. З іншого боку, не хочеться допустити втрат з українського боку в міських штурмах. Зараз дії по ліквідації росіян у місті йдуть обережно", – сказав Трегубов.

Він зауважив, що наразі росіяни змістилися з околиць міста трохи ближче до центру.

"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня, перебувало 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 людей активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації. Зазвичай, десь одна рація на три особи, може, на чотири. Відповідно до цього рахуємо, що їх десь від 100 до 200", – додав речник.

Що відбувається з Куп'янськом

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу. Загроза для міста наростала з літа - росіяни застосовували тактику проникнення малими групами. А 20 листопада начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію Куп’янська російськими військами. Це заперечували не лише українські військові, до цієї заяви скептично ставилися навіть провоєнні російські блогери.

12 грудня командування корпусу Нацгвардії "Хартія" повідомило, що Сили оборони прорвалися до річки Оскіл і повністю перекрили маршрути поставок російському угрупованню в Куп’янську. Під час операції, як зазначається, були звільнені села Кіндрашівка, Радьківка і околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська.

Президент Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.