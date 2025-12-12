Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Корпус "Хартія": наземний доступ ворога до Куп'янська повністю перекритий

У центрі міста тривають бої.

Корпус "Хартія": наземний доступ ворога до Куп'янська повністю перекритий
Фото: EPA/UPG

Командування корпусу НГУ "Хартія" повідомляє про успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку та у місті Куп’янськ зокрема.

Про це повідомляє Корпус "Хартія" у Фейсбук.

Після дій противника та загострення ситуації в місті у вересні цього року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання "Хартія" для здійснення ліквідації російського прориву на Куп'янському напрямку.

"Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ "Хартія" у взаємодії з тактичною групою "Куп’янськ" та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і Командувача НГУ Олександра Півненка", – ідеться у повідомленні.

 Підрозділи угруповання здійснили прорив до річки Оскіл, повністю перекривши маршрути постачання ворога до Куп’янська.

У ході боїв звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська

Загалом від 22 вересня до 12 грудня підрозділи знищили 1027 російських військовослужбовців, 291 – поранено, 13 взято в полон. 

"У місті наразі оточено понад 200 окупантів, усі їхні спроби прорвати оборону відбиваються. Куп’янськ перебуває під вогневим контролем Сил Оборони; наземний доступ ворога повністю перекритий. Бої в центрі міста тривають, але динаміка операції свідчить: українські воїни послідовно звільняють Куп’янськ та знищують ворога крок за кроком", – ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони зачистили всю північно-західну околицю Куп'янська. Наразі Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворогів вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів.
  • Кілька тижнів тому начальник російського генштабу Герасимов рапортував Путіну про "захоплення" Купʼянська.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies