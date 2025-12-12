Командування корпусу НГУ "Хартія" повідомляє про успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку та у місті Куп’янськ зокрема.

Про це повідомляє Корпус "Хартія" у Фейсбук.

Після дій противника та загострення ситуації в місті у вересні цього року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання "Хартія" для здійснення ліквідації російського прориву на Куп'янському напрямку.

"Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ "Хартія" у взаємодії з тактичною групою "Куп’янськ" та під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і Командувача НГУ Олександра Півненка", – ідеться у повідомленні.

Підрозділи угруповання здійснили прорив до річки Оскіл, повністю перекривши маршрути постачання ворога до Куп’янська.

У ході боїв звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці, а також низку кварталів на півночі Куп’янська.

Загалом від 22 вересня до 12 грудня підрозділи знищили 1027 російських військовослужбовців, 291 – поранено, 13 взято в полон.

"У місті наразі оточено понад 200 окупантів, усі їхні спроби прорвати оборону відбиваються. Куп’янськ перебуває під вогневим контролем Сил Оборони; наземний доступ ворога повністю перекритий. Бої в центрі міста тривають, але динаміка операції свідчить: українські воїни послідовно звільняють Куп’янськ та знищують ворога крок за кроком", – ідеться у повідомленні.