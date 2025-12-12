Російські війська на південному напрямку почали застосовувати нову тактику — прорив колонами бронетехніки з великою кількістю піхоти, яка намагається закріпитися в населених пунктах. Це суттєво ускладнює подальше вибивання противника з позицій.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.
"Вже декілька разів противник застосовував іншу тактику, ніж тактику малих штурмових груп, тактику інфільтрації. Він декілька разів у нас намагався прорватися — це ворожа колона, одна-дві одиниці бронетехніки, із якою йдуть один-два вантажні автомобілі з повними кузовами, по 25-30 осіб ворожих піхотинців", – розповів Волошин.
За його словами, російські військові свідомо жертвують технікою, аби просунути вперед живу силу.
"Вони намагаються прорватися в населений пункт і далі розосередитися. Вони жертвують бронетехнікою, автомобільною технікою, але піхота вривається так в населений пункт, ховається в прилеглих будівлях, і вже звідти її дуже важко вибити", – пояснив речник.
Волошин додав, що подібну тактику противник намагався застосувати і сьогодні поблизу Вербового.
"Два танки, дві бойові машини, дві-три вантажівки намагались заїхати в цей населений пункт, проте наші їх зупинили і знищили, але піхота все одно розосередилася, і ми проводимо зачистки", – зазначив він.
Речник наголосив, що знищення таких розосереджених груп є складним завданням, адже окупанти ховаються в місцевій забудові та ведуть вогонь із укриттів.
- Російські війська активізували спроби прориву в східні райони Гуляйполя, заходячи у житлові будинки та посилюючи штурми масованими авіаударами по Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.