В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни почали застосовувати на південних напрямках тактику проривів бронеколонами, – Сили оборони

Ворог активно застосовує тактику інфільтрації.

Росіяни почали застосовувати на південних напрямках тактику проривів бронеколонами, – Сили оборони
Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російські війська на південному напрямку почали застосовувати нову тактику — прорив колонами бронетехніки з великою кількістю піхоти, яка намагається закріпитися в населених пунктах. Це суттєво ускладнює подальше вибивання противника з позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Вже декілька разів противник застосовував іншу тактику, ніж тактику малих штурмових груп, тактику інфільтрації. Він декілька разів у нас намагався прорватися — це ворожа колона, одна-дві одиниці бронетехніки, із якою йдуть один-два вантажні автомобілі з повними кузовами, по 25-30 осіб ворожих піхотинців", – розповів Волошин.

За його словами, російські військові свідомо жертвують технікою, аби просунути вперед живу силу.

"Вони намагаються прорватися в населений пункт і далі розосередитися. Вони жертвують бронетехнікою, автомобільною технікою, але піхота вривається так в населений пункт, ховається в прилеглих будівлях, і вже звідти її дуже важко вибити", – пояснив речник.

Волошин додав, що подібну тактику противник намагався застосувати і сьогодні поблизу Вербового.

"Два танки, дві бойові машини, дві-три вантажівки намагались заїхати в цей населений пункт, проте наші їх зупинили і знищили, але піхота все одно розосередилася, і ми проводимо зачистки", – зазначив він.

Речник наголосив, що знищення таких розосереджених груп є складним завданням, адже окупанти ховаються в місцевій забудові та ведуть вогонь із укриттів.
